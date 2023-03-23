Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
KLIMAHELDiNNEN

Stromsparen bei der Earth Hour

PULS 4Staffel 3Folge 82vom 23.03.2023
Stromsparen bei der Earth Hour

Stromsparen bei der Earth HourJetzt kostenlos streamen

KLIMAHELDiNNEN

Folge 82: Stromsparen bei der Earth Hour

5 Min.Folge vom 23.03.2023

Jedes Jahr im März macht die Initiative "Earth Hour" auf Natur- und Klimaschutz aufmerksam. Dabei wird von Teilnehmer*innen eine Stunde lang auf Strom verzichtet und reflektiert, wie man in Zukunft nachhaltiger leben kann. Auch die Stadt Graz ist bei der Aktion mit dabei und wir haben den Mann getroffen, der das Licht ausmacht.

Weitere Folgen in Staffel 3

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

KLIMAHELDiNNEN
PULS 4
KLIMAHELDiNNEN

KLIMAHELDiNNEN

Alle 3 Staffeln und Folgen