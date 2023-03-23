Stromsparen bei der Earth HourJetzt kostenlos streamen
KLIMAHELDiNNEN
Folge 82: Stromsparen bei der Earth Hour
5 Min.Folge vom 23.03.2023
Jedes Jahr im März macht die Initiative "Earth Hour" auf Natur- und Klimaschutz aufmerksam. Dabei wird von Teilnehmer*innen eine Stunde lang auf Strom verzichtet und reflektiert, wie man in Zukunft nachhaltiger leben kann. Auch die Stadt Graz ist bei der Aktion mit dabei und wir haben den Mann getroffen, der das Licht ausmacht.
