Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
KLIMAHELDiNNEN

Ressourcenschonender Alltag

PULS 4Staffel 3Folge 86vom 27.03.2023
Ressourcenschonender Alltag

Ressourcenschonender AlltagJetzt kostenlos streamen

KLIMAHELDiNNEN

Folge 86: Ressourcenschonender Alltag

5 Min.Folge vom 27.03.2023

Bei Zero Waste geht es darum, in den letzten Jahrzehnten eingeschlichene Gewohnheiten im Privaten, wie im Unternehmen, zu überdenken und neu zu denken. Seit der Nachkriegszeit haben wir uns zu einer Konsum- und Wegwerfgesellschaft entwickelt. Unser Lebensstil und Konsumverhalten, aber auch Industrie und Wirtschaft fordern mehr Ressourcen, als unser Planet hergeben kann. Was man im eigenen Alltag dagegen tun kann, haben wir uns angesehen!

Weitere Folgen in Staffel 3

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

KLIMAHELDiNNEN
PULS 4
KLIMAHELDiNNEN

KLIMAHELDiNNEN

Alle 3 Staffeln und Folgen