KLIMAHELDiNNEN

Energiegewinnung in der Kläranlage

PULS 4Staffel 3Folge 87vom 28.03.2023
Energiegewinnung in der Kläranlage

Folge 87: Energiegewinnung in der Kläranlage

5 Min.Folge vom 28.03.2023

Kläranlagen sind sowohl für unsere Umwelt und Gewässer als auch für unseren hygienischen Lebensstandard wichtig. Allerdings benötigt die Wasseraufbereitung in Kläranlagen eine riesige Menge an Energie, die oft nicht aus nachhaltigen Quellen bezogen wird. Deshalb nutzt die Kläranlage Wien ein Verfahren, um Klärgase in Strom umzuwandeln.

PULS 4
