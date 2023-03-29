Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
KLIMAHELDiNNEN

Raum für nachhaltige Ideen

PULS 4Staffel 3Folge 88vom 29.03.2023
Raum für nachhaltige Ideen

Raum für nachhaltige IdeenJetzt kostenlos streamen

KLIMAHELDiNNEN

Folge 88: Raum für nachhaltige Ideen

5 Min.Folge vom 29.03.2023

Der Hackathon Vienna fordert junge Talente auf nachhaltige Lösungen für Unternehmen zu entwickeln. Dabei arbeiten tech-begeisterte Schüler:innen und Studierende eng mit Expert:innen aus vier unterschiedlichen Unternehmen zusammen, um praxisorientierte Konzepte zu entwickeln. Ganz unter dem Motto "corporate coding for sustainability" spielt Nachhaltigkeit besonders für die Teilnehmer:innen eine herausragende Rolle, weil sie mit ihren Ideen beweisen wollen, dass Wirtschaften auch nachhaltig geht.

Weitere Folgen in Staffel 3

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

KLIMAHELDiNNEN
PULS 4
KLIMAHELDiNNEN

KLIMAHELDiNNEN

Alle 3 Staffeln und Folgen