Raum für nachhaltige IdeenJetzt kostenlos streamen
KLIMAHELDiNNEN
Folge 88: Raum für nachhaltige Ideen
5 Min.Folge vom 29.03.2023
Der Hackathon Vienna fordert junge Talente auf nachhaltige Lösungen für Unternehmen zu entwickeln. Dabei arbeiten tech-begeisterte Schüler:innen und Studierende eng mit Expert:innen aus vier unterschiedlichen Unternehmen zusammen, um praxisorientierte Konzepte zu entwickeln. Ganz unter dem Motto "corporate coding for sustainability" spielt Nachhaltigkeit besonders für die Teilnehmer:innen eine herausragende Rolle, weil sie mit ihren Ideen beweisen wollen, dass Wirtschaften auch nachhaltig geht.
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4
Enthält Produktplatzierungen