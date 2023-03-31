Zum Inhalt springenBarrierefrei
Wie ein kleiner großer Kämpfer mit Spina Bifida lebt

PULS 4Staffel 3Folge 90vom 31.03.2023
Folge 90: Wie ein kleiner großer Kämpfer mit Spina Bifida lebt

5 Min.Folge vom 31.03.2023

Seit seiner Geburt leidet der sechsjährige Andreas an der Krankheit Spina Bifida. Dabei handelt es sich um eine Fehlbildung im Bereich der Wirbelsäule. Andreas' größte Einschränkung ist das freie Gehen. Doch ein Unternehmen aus Sattled in Oberösterreich hilft ihn dabei, trotz Einschränkungen frei und unabhängig leben zu können - und vielleicht irgendwann ohne Hilfsmittel gehen zu können.

