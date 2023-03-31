Wie ein kleiner großer Kämpfer mit Spina Bifida lebtJetzt kostenlos streamen
KLIMAHELDiNNEN
Folge 90: Wie ein kleiner großer Kämpfer mit Spina Bifida lebt
5 Min.Folge vom 31.03.2023
Seit seiner Geburt leidet der sechsjährige Andreas an der Krankheit Spina Bifida. Dabei handelt es sich um eine Fehlbildung im Bereich der Wirbelsäule. Andreas' größte Einschränkung ist das freie Gehen. Doch ein Unternehmen aus Sattled in Oberösterreich hilft ihn dabei, trotz Einschränkungen frei und unabhängig leben zu können - und vielleicht irgendwann ohne Hilfsmittel gehen zu können.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
KLIMAHELDiNNEN
Alle 3 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4
Enthält Produktplatzierungen