Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
KLIMAHELDiNNEN

Wie Fleisch aus dem Labor die Welt verändern könnte

PULS 4Staffel 3Folge 93vom 03.04.2023
Wie Fleisch aus dem Labor die Welt verändern könnte

Wie Fleisch aus dem Labor die Welt verändern könnteJetzt kostenlos streamen

KLIMAHELDiNNEN

Folge 93: Wie Fleisch aus dem Labor die Welt verändern könnte

5 Min.Folge vom 03.04.2023

Durch den rasant ansteigenden Bevölkerungswachstum steigt auch die Nachfrage nach Fleisch stetig an. Unsere Erde hat jedoch weder genug Platz, noch genügend Ressourcen. Darüber hinaus leben die meisten Tiere, die für die Fleischproduktion gezüchtet werden, in prekären Umständen - und sie stoßen viele umweltschädliche Treibhausgase aus. Alles Gründe, warum man den eigenen Fleischkonsum überdenken und zumindest verringern sollte. Eine mögliche Lösung: Fleisch aus dem Labor!

Weitere Folgen in Staffel 3

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

KLIMAHELDiNNEN
PULS 4
KLIMAHELDiNNEN

KLIMAHELDiNNEN

Alle 3 Staffeln und Folgen