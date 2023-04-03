Wie Fleisch aus dem Labor die Welt verändern könnteJetzt kostenlos streamen
KLIMAHELDiNNEN
Folge 93: Wie Fleisch aus dem Labor die Welt verändern könnte
5 Min.Folge vom 03.04.2023
Durch den rasant ansteigenden Bevölkerungswachstum steigt auch die Nachfrage nach Fleisch stetig an. Unsere Erde hat jedoch weder genug Platz, noch genügend Ressourcen. Darüber hinaus leben die meisten Tiere, die für die Fleischproduktion gezüchtet werden, in prekären Umständen - und sie stoßen viele umweltschädliche Treibhausgase aus. Alles Gründe, warum man den eigenen Fleischkonsum überdenken und zumindest verringern sollte. Eine mögliche Lösung: Fleisch aus dem Labor!
