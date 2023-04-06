Fahrradfit in den FrühlingJetzt kostenlos streamen
KLIMAHELDiNNEN
Folge 96: Fahrradfit in den Frühling
5 Min.Folge vom 06.04.2023
Fahrradfahren ist für viele nicht nur ein Hobby, sondern auch die bevorzugte Art der Fortbewegung auf Stadt und Land. Beim täglichen Fahrradfahren kann schnell mal etwas kaputt gehen. Selbsthilfewerkstätten bieten die Möglichkeit selbst in Fahrt zu kommen und zu reparieren. In der Absteige in Wien findet man nicht nur Werkzeuge, sondern auch eine Gemeinschaft, die Nachbarschaft schätzt.
