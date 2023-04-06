Zum Inhalt springenBarrierefrei
PULS 4Staffel 3Folge 96vom 06.04.2023
Folge 96: Fahrradfit in den Frühling

5 Min.Folge vom 06.04.2023

Fahrradfahren ist für viele nicht nur ein Hobby, sondern auch die bevorzugte Art der Fortbewegung auf Stadt und Land. Beim täglichen Fahrradfahren kann schnell mal etwas kaputt gehen. Selbsthilfewerkstätten bieten die Möglichkeit selbst in Fahrt zu kommen und zu reparieren. In der Absteige in Wien findet man nicht nur Werkzeuge, sondern auch eine Gemeinschaft, die Nachbarschaft schätzt.

