Klimakrach
Folge 17: Klimakrach: Gletscher
15 Min.Folge vom 11.08.2026
In dieser Folge dreht sich alles um Gletscher. Wenn es dauerhaft wärmer wird, verlieren sie mehr Eis, als sich neu bilden kann. Waldemar plant ein Experiment mit Eislutschern, um zu beobachten, wie schnell Eis schmilzt - vernascht sie aber, bevor er etwas messen kann. Titzi und Valie aus der Klimakrach-Community besuchen einen österreichischen Gletscher und sehen, wie viel Eis bereits verschwunden ist. Die Folge zeigt anschaulich, wie sich der Klimawandel auf Gletscher auswirkt. Bildquelle: ORF/Soleil Film
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