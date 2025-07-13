Klimt-Bilder - Das Kunsträtsel von ImmendorfJetzt kostenlos streamen
Klimt-Bilder - Das Kunsträtsel von Immendorf
Folge 1: Klimt-Bilder - Das Kunsträtsel von Immendorf
29 Min.Folge vom 13.07.2025
Am 8. Mai 1945 ging Schloss Immendorf in Flammen auf. Dort lagerten Kunstschätze aus Museen und Privatsammlungen, darunter Gustav Klimts Fakultätsbilder „Philosophie“, „Jurisprudenz“ und „Medizin“. Offiziell gilt alles als verbrannt, doch bis heute halten sich Zweifel: Könnten einige Werke gerettet worden sein? Bildquelle: ORF/Künstlerhausarchiv/
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klimt-Bilder - Das Kunsträtsel von Immendorf
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0