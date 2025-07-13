Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF IIIStaffel 1Folge 1vom 13.07.2025
29 Min.Folge vom 13.07.2025

Am 8. Mai 1945 ging Schloss Immendorf in Flammen auf. Dort lagerten Kunstschätze aus Museen und Privatsammlungen, darunter Gustav Klimts Fakultätsbilder „Philosophie“, „Jurisprudenz“ und „Medizin“. Offiziell gilt alles als verbrannt, doch bis heute halten sich Zweifel: Könnten einige Werke gerettet worden sein? Bildquelle: ORF/Künstlerhausarchiv/

ORF III
