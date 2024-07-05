Kling Klang
Folge 13: Kling Klang: Gitarre
17 Min.Folge vom 05.07.2024
Ilia besucht einen Gitarrenbauer in Wien, der seine kleine Werkstatt in einem Hinterhof eines Wohnhauses hat. Adam zeigt Ilia, wie fragil eine Gitarre zusammengebaut ist und dass er am liebsten das Holz von geschlägerten Bäumen aus der Stadt für seine Gitarren nimmt. Bildquelle: ORF
