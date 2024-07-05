Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Kling Klang

Kling Klang: Gitarre

ORF KidsStaffel 1Folge 13vom 05.07.2024
Kling Klang: Gitarre

Kling Klang: GitarreJetzt kostenlos streamen

Kling Klang

Folge 13: Kling Klang: Gitarre

17 Min.Folge vom 05.07.2024

Ilia besucht einen Gitarrenbauer in Wien, der seine kleine Werkstatt in einem Hinterhof eines Wohnhauses hat. Adam zeigt Ilia, wie fragil eine Gitarre zusammengebaut ist und dass er am liebsten das Holz von geschlägerten Bäumen aus der Stadt für seine Gitarren nimmt. Bildquelle: ORF

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Kling Klang
ORF Kids
Kling Klang

Kling Klang

Alle 1 Staffeln und Folgen