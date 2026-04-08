Klingendes Österreich: "Über die Haller Mauern" - Von Admont nach WindischgarstenJetzt kostenlos streamen
Klingendes Österreich
Folge 348: Klingendes Österreich: "Über die Haller Mauern" - Von Admont nach Windischgarsten
60 Min.Folge vom 08.04.2026
Die Doku führt durch eine wenig bekannte Bergwelt vom Natterriegel bis zum Pyhrgas. Start ist in Stift Admont mit seiner berühmten Bibliothek. Über Gesäuse, Burgruinen und Naturjuwele in der Steiermark und Oberösterreich endet die Reise bei der Wallfahrtskirche Frauenberg – eine Mischung aus Natur, Kultur und Tradition. Regie: Elisabeth Eisner Präsentation: Sepp Forcher Bildquelle: ORF/Landesstudio Steiermark/Anton Wieser
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