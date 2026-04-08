Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klingendes Österreich

Klingendes Österreich: "Über die Haller Mauern" - Von Admont nach Windischgarsten

ORF IIIStaffel 1Folge 348vom 08.04.2026
Klingendes Österreich: "Über die Haller Mauern" - Von Admont nach Windischgarsten

Klingendes Österreich: "Über die Haller Mauern" - Von Admont nach WindischgarstenJetzt kostenlos streamen

Klingendes Österreich

Folge 348: Klingendes Österreich: "Über die Haller Mauern" - Von Admont nach Windischgarsten

60 Min.Folge vom 08.04.2026

Die Doku führt durch eine wenig bekannte Bergwelt vom Natterriegel bis zum Pyhrgas. Start ist in Stift Admont mit seiner berühmten Bibliothek. Über Gesäuse, Burgruinen und Naturjuwele in der Steiermark und Oberösterreich endet die Reise bei der Wallfahrtskirche Frauenberg – eine Mischung aus Natur, Kultur und Tradition. Regie: Elisabeth Eisner Präsentation: Sepp Forcher Bildquelle: ORF/Landesstudio Steiermark/Anton Wieser

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Klingendes Österreich
ORF III
Klingendes Österreich

Klingendes Österreich

Alle 1 Staffeln und Folgen