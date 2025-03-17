Klingendes Österreich: "Zwischen den Reichensteinen" - Von Rottenmann nach EisenerzJetzt kostenlos streamen
Klingendes Österreich
Folge 35: Klingendes Österreich: "Zwischen den Reichensteinen" - Von Rottenmann nach Eisenerz
Sepp Forcher führt uns diesmal in die Berglandschaft zwischen dem Admonter Reichenstein im Gesäuse und dem Eisenerzer Reichenstein in den Eisenerzer Alpen. Die imposante Burg Strechau, die alte Stadt Rottenmann, das Bergdörflein Oppenberg, St.Lorenzen und Dietmannsdorf im Paltental mit ihren uralten Kirchen runden die Harmonie zwischen Berg und Tal, Natur und Kultur ab. Das Johnsbachtal im Nationalpark Gesäuse, Kalwang und Mautern mit seinem berühmten Wildpark und schließlich der steirische Erzberg als Hort des eisernen Reichtums der Steiermark vollenden das Bild, das natürlich in schöner Weise von Melodien und Liedern unserer volksmusikalischen Tradition bereichert wird. Bildquelle: ORF/Anton Wieser
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