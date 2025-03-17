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Klingendes Österreich

Klingendes Österreich: "Zwischen den Reichensteinen" - Von Rottenmann nach Eisenerz

ORF IIIStaffel 1Folge 35vom 17.03.2025
Klingendes Österreich: "Zwischen den Reichensteinen" - Von Rottenmann nach Eisenerz

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Folge 35: Klingendes Österreich: "Zwischen den Reichensteinen" - Von Rottenmann nach Eisenerz

60 Min.Folge vom 17.03.2025

Sepp Forcher führt uns diesmal in die Berglandschaft zwischen dem Admonter Reichenstein im Gesäuse und dem Eisenerzer Reichenstein in den Eisenerzer Alpen. Die imposante Burg Strechau, die alte Stadt Rottenmann, das Bergdörflein Oppenberg, St.Lorenzen und Dietmannsdorf im Paltental mit ihren uralten Kirchen runden die Harmonie zwischen Berg und Tal, Natur und Kultur ab. Das Johnsbachtal im Nationalpark Gesäuse, Kalwang und Mautern mit seinem berühmten Wildpark und schließlich der steirische Erzberg als Hort des eisernen Reichtums der Steiermark vollenden das Bild, das natürlich in schöner Weise von Melodien und Liedern unserer volksmusikalischen Tradition bereichert wird. Bildquelle: ORF/Anton Wieser

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