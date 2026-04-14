Klingendes Österreich: Eine südtiroler Wallfahrt. Über das Gampenjoch zum NonsbergJetzt kostenlos streamen
Klingendes Österreich
Folge 354: Klingendes Österreich: Eine südtiroler Wallfahrt. Über das Gampenjoch zum Nonsberg
62 Min.Folge vom 14.04.2026
Die 190. Folge "Klingendes Österreich“ widmet sich dem Nonsberg. Gezeigt werden u. a. der Wallfahrtsort "Unsere Liebe Frau im Walde“, die Kirche in Sanzeno und San Romedio. Letzterer war auch historisch wichtig, etwa für Andreas Hofer vor den Bergisel-Kämpfen. Regie: Elisabeth Eisner Präsentation: Sepp Forcher Bildquelle: ORF/Anton Wieser
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