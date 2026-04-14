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Klingendes Österreich

Klingendes Österreich: Eine südtiroler Wallfahrt. Über das Gampenjoch zum Nonsberg

ORF IIIStaffel 1Folge 354vom 14.04.2026
Klingendes Österreich: Eine südtiroler Wallfahrt. Über das Gampenjoch zum Nonsberg

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Klingendes Österreich

Folge 354: Klingendes Österreich: Eine südtiroler Wallfahrt. Über das Gampenjoch zum Nonsberg

62 Min.Folge vom 14.04.2026

Die 190. Folge "Klingendes Österreich“ widmet sich dem Nonsberg. Gezeigt werden u. a. der Wallfahrtsort "Unsere Liebe Frau im Walde“, die Kirche in Sanzeno und San Romedio. Letzterer war auch historisch wichtig, etwa für Andreas Hofer vor den Bergisel-Kämpfen. Regie: Elisabeth Eisner Präsentation: Sepp Forcher Bildquelle: ORF/Anton Wieser

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