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Klingendes Österreich
Folge 357: Klingendes Österreich: "Viertel und Winkel in Oberösterreich und Bayern"
61 Min.Folge vom 15.04.2026
Was früher ein Stück von Bayern war, heißt seit 1779 Innviertel und ist österreichisch. Der Rupertiwinkel, ein Teil des früheren Erzbistums Salzburg, gehört hingegen seit über 200 Jahren zu Bayern, genauso wie die Stadt Mühldorf am Inn. Wie kam es zu diesem Durcheinander, das an eine verkehrte Welt denken lässt? Sepp Forcher macht in der 195. Ausgabe „Klingendes Österreich“ eine Wanderung durch die „Alte, neue und verkehrte Welt an Salzach und Inn“ und startet seine Rundreise bei Geretsberg im Innviertel und in der Urlandschaft des Ibmer Moors. Bildquelle: ORF/Anton Wieser
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