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Klingendes Österreich

Klingendes Österreich: "Steinreiches Niederösterreich" - Im Wein- und Waldviertel

ORF IIIStaffel 1Folge 359vom 16.04.2026
Klingendes Österreich: "Steinreiches Niederösterreich" - Im Wein- und Waldviertel

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Folge 359: Klingendes Österreich: "Steinreiches Niederösterreich" - Im Wein- und Waldviertel

60 Min.Folge vom 16.04.2026

„Steinreiches Niederösterreich“ – dieser Titel ergibt sich aus dem Vorkommen eines Halbedelsteines in der Gegend von Maissau. Der Maissauer Amethyst ist im berühmten Krahuletz Museum in Eggenburg neben vielen anderen bedeutenden Mineralien zu sehen.Von der Stadt Eggenburg über Maissau, Ravelsbach, der Heldenberg, Schöngrabern, Röschitz und bis nach Pulkau. Stift Altenburg und Schloß Rosenburg werden ebenfalls gezeigt. Bildquelle: ORF/Anton Wieser

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