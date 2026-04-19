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Klingendes Österreich

Klingendes Österreich: "Die Rax und Reichenau - Berge, Wasser, Villen"

ORF IIIStaffel 1Folge 360vom 19.04.2026
Klingendes Österreich: "Die Rax und Reichenau - Berge, Wasser, Villen"

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Folge 360: Klingendes Österreich: "Die Rax und Reichenau - Berge, Wasser, Villen"

60 Min.Folge vom 19.04.2026

Reichenau war einst als imperiale Sommerfrische vor der Rax-Alpe berühmt. Habsburger, Rothschilds und Künstler prägten mit ihren Bauten das einzigartige Landschaftsbild. Heute stehen Reichenau und die Rax für die Sehnsucht nach einer Verbindung von Kultur und Natur. Der Kaiserbrunnen liefert Wien hochwertiges Trinkwasser, und lokale Musikgruppen pflegen echte Volksmusik. So bleibt die Region ein lebendiger Ort traditionsreicher Erholung. Bildquelle: ORF/Anton Wieser

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