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Klingendes Österreich

"Der Eiserne Pilgerweg" - Die Mariazeller Bahn

ORF IIIStaffel 1Folge 361vom 20.04.2026
"Der Eiserne Pilgerweg" - Die Mariazeller Bahn

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Folge 361: "Der Eiserne Pilgerweg" - Die Mariazeller Bahn

55 Min.Folge vom 20.04.2026

Die Mariazeller Bahn nahm 1907 ihren Betrieb auf und zählt zu Österreichs schönsten Gebirgsschmalspurbahnen. Sepp Forcher reist von Obergrafendorf bei St. Pölten Richtung Mariazell und passiert dabei Stationen wie Rabenstein, Kirchberg an der Pielach, Frankenfels und Laubenbachmühle. Über Gösing auf 889 Metern und die Walster mit dem Hubertussee führt die Strecke bis Mariazell, mit Abstecher auf die Bürgeralpe. Bildquelle: ORF/Anton Wieser

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