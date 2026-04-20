"Der Eiserne Pilgerweg" - Die Mariazeller BahnJetzt kostenlos streamen
Klingendes Österreich
Folge 361: "Der Eiserne Pilgerweg" - Die Mariazeller Bahn
55 Min.Folge vom 20.04.2026
Die Mariazeller Bahn nahm 1907 ihren Betrieb auf und zählt zu Österreichs schönsten Gebirgsschmalspurbahnen. Sepp Forcher reist von Obergrafendorf bei St. Pölten Richtung Mariazell und passiert dabei Stationen wie Rabenstein, Kirchberg an der Pielach, Frankenfels und Laubenbachmühle. Über Gösing auf 889 Metern und die Walster mit dem Hubertussee führt die Strecke bis Mariazell, mit Abstecher auf die Bürgeralpe. Bildquelle: ORF/Anton Wieser
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