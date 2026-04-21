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Klingendes Österreich

Klingendes Österreich: Österreichs edler Norden - Das Waldviertel

ORF IIIStaffel 1Folge 363vom 21.04.2026
Klingendes Österreich: Österreichs edler Norden - Das Waldviertel

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Klingendes Österreich

Folge 363: Klingendes Österreich: Österreichs edler Norden - Das Waldviertel

60 Min.Folge vom 21.04.2026

Sepp Forcher führt durch das Waldviertel und besucht Weitra, Gmünd, Litschau, Schrems und Heidenreichstein sowie die Blockheide, den Nebelstein und das nördlichste Gasthaus Österreichs. Die Sendung widmet sich der einzigartigen Landschaft mit ihren ruhigen Wäldern, Teichen voller Waldviertler Karpfen, Feldern und markanten Granitfelsen. Neben Volksmusik und Gesang prägt auch Schrammelmusik die Sendung, da Kaspar Schrammel aus der Region um Litschau stammt. Bildquelle: ORF/Wolfram Kainz

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