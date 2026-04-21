Tauernzauber - Von Unterzeiring zum Großen BösensteinJetzt kostenlos streamen
Klingendes Österreich
Folge 364: Tauernzauber - Von Unterzeiring zum Großen Bösenstein
60 Min.Folge vom 21.04.2026
Die Passstraße über Hohentauern ist mit 1270 Metern die niedrigste Überquerung des Alpenhauptkamms und war einst als stauanfällige Gastarbeiterroute gefürchtet. Heute führt sie in die "Zauberwelten" der Niederen Tauern. Die Sendung zeigt ursteirische Landschaften wie die Wölzer-, Rottenmanner- und Triebener Tauern und rückt die ruhige Schönheit von Wiesen, Seen, Almen und Wäldern zwischen Oberzeiring und Hohentauern in den Mittelpunkt. Bildquelle: ORF/Anton Wieser
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