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Klingendes Österreich

Tauernzauber - Von Unterzeiring zum Großen Bösenstein

ORF IIIStaffel 1Folge 364vom 21.04.2026
Tauernzauber - Von Unterzeiring zum Großen Bösenstein

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Folge 364: Tauernzauber - Von Unterzeiring zum Großen Bösenstein

60 Min.Folge vom 21.04.2026

Die Passstraße über Hohentauern ist mit 1270 Metern die niedrigste Überquerung des Alpenhauptkamms und war einst als stauanfällige Gastarbeiterroute gefürchtet. Heute führt sie in die "Zauberwelten" der Niederen Tauern. Die Sendung zeigt ursteirische Landschaften wie die Wölzer-, Rottenmanner- und Triebener Tauern und rückt die ruhige Schönheit von Wiesen, Seen, Almen und Wäldern zwischen Oberzeiring und Hohentauern in den Mittelpunkt. Bildquelle: ORF/Anton Wieser

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