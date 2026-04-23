Klingendes Österreich: Im HausruckviertelJetzt kostenlos streamen
Klingendes Österreich
Folge 366: Klingendes Österreich: Im Hausruckviertel
59 Min.Folge vom 23.04.2026
Mit ruhigen, bedächtigen Schritten nähert sich Sepp Forcher dem Hausruckviertel zwischen Schwanenstadt und Peuerbach. Eine Region, deren stille Reize sich nicht auf den ersten Blick erschließen, sondern erst beim genauen Hinsehen ihre besondere Schönheit und Eigenart entfalten. Regie: Kurt Liewehr Präsentation: Sepp Forcher Bildquelle: ORF/Wolfram Kainz
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