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Klingendes Österreich

Klingendes Österreich: Im Hausruckviertel

ORF IIIStaffel 1Folge 366vom 23.04.2026
Klingendes Österreich: Im Hausruckviertel

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Klingendes Österreich

Folge 366: Klingendes Österreich: Im Hausruckviertel

59 Min.Folge vom 23.04.2026

Mit ruhigen, bedächtigen Schritten nähert sich Sepp Forcher dem Hausruckviertel zwischen Schwanenstadt und Peuerbach. Eine Region, deren stille Reize sich nicht auf den ersten Blick erschließen, sondern erst beim genauen Hinsehen ihre besondere Schönheit und Eigenart entfalten. Regie: Kurt Liewehr Präsentation: Sepp Forcher Bildquelle: ORF/Wolfram Kainz

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