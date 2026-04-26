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Klingendes Österreich

Klingendes Österreich: Das goldene Eck - Kreuzen-Stockenboi-Goldeck

ORF IIIStaffel 1Folge 367vom 26.04.2026
Klingendes Österreich: Das goldene Eck - Kreuzen-Stockenboi-Goldeck

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Klingendes Österreich

Folge 367: Klingendes Österreich: Das goldene Eck - Kreuzen-Stockenboi-Goldeck

59 Min.Folge vom 26.04.2026

"Klingendes Österreich" beginnt im prachtvollen Schloss Porcia im Herzen von Spittal. Von dort führt die musikalische Wanderung ins Tal des Kreuzenbaches zum ehemaligen Gewerkenschloss Kreuzen und weiter ans Ostufer des Weißensees. In der Bichlkirche in Stockenboi erzählt Sepp Forcher von der Geschichte des Gotteshauses. Ziel ist das Goldeck: Nach einer Rast bei der Mähderhütte mit dem Jugendensemble LA-MO geht es zum Gipfel, begleitet vom Klang der Blechbläser. Bildquelle: ORF/Landesstudio Salzburg

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