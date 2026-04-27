Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klingendes Österreich

Klingendes Österreich: Von der Römerzeit zum Almfrieden

ORF IIIStaffel 1Folge 368vom 27.04.2026
Klingendes Österreich: Von der Römerzeit zum Almfrieden

Klingendes Österreich: Von der Römerzeit zum AlmfriedenJetzt kostenlos streamen

Klingendes Österreich

Folge 368: Klingendes Österreich: Von der Römerzeit zum Almfrieden

57 Min.Folge vom 27.04.2026

Auf einer Wanderung von Enns zum Hengstpass verbindet "Klingendes Österreich“ eindrucksvoll Geschichte und Natur. Die Reise führt von römischen Spuren in Lauriacum über kulturelle Stationen wie St. Florian und Steyr bis in die Almenlandschaft der Kalkalpen. Begleitet wird diese abwechslungsreiche Route von Volksmusik aus Oberösterreich und der Steiermark. Regie: Kurt Liewehr Buch: Kurt Liewehr Präsentation: Sepp Forcher Bildquelle: ORF/Landesstudio Salzburg/Wolfram Kainz

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Klingendes Österreich
ORF III
Klingendes Österreich

Klingendes Österreich

Alle 1 Staffeln und Folgen