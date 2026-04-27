Klingendes Österreich: Von der Römerzeit zum AlmfriedenJetzt kostenlos streamen
Klingendes Österreich
Folge 368: Klingendes Österreich: Von der Römerzeit zum Almfrieden
57 Min.Folge vom 27.04.2026
Auf einer Wanderung von Enns zum Hengstpass verbindet "Klingendes Österreich“ eindrucksvoll Geschichte und Natur. Die Reise führt von römischen Spuren in Lauriacum über kulturelle Stationen wie St. Florian und Steyr bis in die Almenlandschaft der Kalkalpen. Begleitet wird diese abwechslungsreiche Route von Volksmusik aus Oberösterreich und der Steiermark. Regie: Kurt Liewehr Buch: Kurt Liewehr Präsentation: Sepp Forcher Bildquelle: ORF/Landesstudio Salzburg/Wolfram Kainz
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