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Klingendes Österreich

Klingendes Österreich: Zauber der Voralpen - Zwischen Hochschwab und Wienerwald

ORF IIIStaffel 1Folge 369vom 27.04.2026
Klingendes Österreich: Zauber der Voralpen - Zwischen Hochschwab und Wienerwald

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Folge 369: Klingendes Österreich: Zauber der Voralpen - Zwischen Hochschwab und Wienerwald

60 Min.Folge vom 27.04.2026

Die Sendung führt durch beeindruckende Landschaften mit Bergen, Wasserquellen, historischen Bauwerken und kulturellen Stätten. Im Mittelpunkt stehen unter anderem die Hochquellenwasserleitung bei Wildalpen sowie Naturjuwele wie Ötscher und Dürrenstein. Den Abschluss bilden bedeutende Klöster, begleitet von steirischer und niederösterreichischer Volksmusik. Regie: Kurt Liewehr Präsentation: Sepp Forcher Bildquelle: ORF/Landesstudio Salzburg/Wolfram Kainz

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