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Klingendes Österreich
Folge 369: Klingendes Österreich: Zauber der Voralpen - Zwischen Hochschwab und Wienerwald
60 Min.Folge vom 27.04.2026
Die Sendung führt durch beeindruckende Landschaften mit Bergen, Wasserquellen, historischen Bauwerken und kulturellen Stätten. Im Mittelpunkt stehen unter anderem die Hochquellenwasserleitung bei Wildalpen sowie Naturjuwele wie Ötscher und Dürrenstein. Den Abschluss bilden bedeutende Klöster, begleitet von steirischer und niederösterreichischer Volksmusik. Regie: Kurt Liewehr Präsentation: Sepp Forcher Bildquelle: ORF/Landesstudio Salzburg/Wolfram Kainz
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