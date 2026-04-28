Klingendes Österreich: Vom Nutzen der Schönheit - In den hohen TauernJetzt kostenlos streamen
Klingendes Österreich
Folge 370: Klingendes Österreich: Vom Nutzen der Schönheit - In den hohen Tauern
59 Min.Folge vom 28.04.2026
Die Sendung führt durch die Hohen Tauern, vom Felber- und Amertal über Osttirol bis ins Stubachtal. Trotz Eingriffen wie Bergwerk, Leitungen und Pipeline zeigt die Sendung die "nützliche Schönheit“ von Landschaft und Technik. Beispiele sind Felbertauernstraße, Staumauern, Burgen und die Großglockner Hochalpenstraße. Regie: Kurt Liewehr Moderation: Sepp Forcher Bildquelle: ORF/Landesstudio Salzburg/Wolfram Kainz
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