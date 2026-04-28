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Klingendes Österreich

Klingendes Österreich: Vom Nutzen der Schönheit - In den hohen Tauern

ORF IIIStaffel 1Folge 370vom 28.04.2026
Klingendes Österreich: Vom Nutzen der Schönheit - In den hohen Tauern

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Klingendes Österreich

Folge 370: Klingendes Österreich: Vom Nutzen der Schönheit - In den hohen Tauern

59 Min.Folge vom 28.04.2026

Die Sendung führt durch die Hohen Tauern, vom Felber- und Amertal über Osttirol bis ins Stubachtal. Trotz Eingriffen wie Bergwerk, Leitungen und Pipeline zeigt die Sendung die "nützliche Schönheit“ von Landschaft und Technik. Beispiele sind Felbertauernstraße, Staumauern, Burgen und die Großglockner Hochalpenstraße. Regie: Kurt Liewehr Moderation: Sepp Forcher Bildquelle: ORF/Landesstudio Salzburg/Wolfram Kainz

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