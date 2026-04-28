Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klingendes Österreich

Klingendes Österreich: Im Frieden der großen Berge - in Bayern und Tirol

ORF IIIStaffel 1Folge 371vom 28.04.2026
Klingendes Österreich: Im Frieden der großen Berge - in Bayern und Tirol

Klingendes Österreich: Im Frieden der großen Berge - in Bayern und TirolJetzt kostenlos streamen

Klingendes Österreich

Folge 371: Klingendes Österreich: Im Frieden der großen Berge - in Bayern und Tirol

56 Min.Folge vom 28.04.2026

Die Sendung führt durch Tirol und Bayern: von Aschinger Alm, Ebbs, Erl und Niederndorf bis nach Neubeuern, Fischbachau und zum Wendelstein. Sepp Forcher trifft Gustav Kuhn, Gründer der Tiroler Festspiele. In ruhiger Berglandschaft zwischen Zahmem Kaiser und Voralpen entsteht ein stimmungsvoller Rahmen für Musik und Gesang. Regie: Kurt Liewehr Moderation: Sepp Forcher Bildquelle: ORF/Landesstudio Salzburg/Hiroshi Ebihara

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Klingendes Österreich
ORF III
Klingendes Österreich

Klingendes Österreich

Alle 1 Staffeln und Folgen