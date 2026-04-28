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Klingendes Österreich
Folge 371: Klingendes Österreich: Im Frieden der großen Berge - in Bayern und Tirol
56 Min.Folge vom 28.04.2026
Die Sendung führt durch Tirol und Bayern: von Aschinger Alm, Ebbs, Erl und Niederndorf bis nach Neubeuern, Fischbachau und zum Wendelstein. Sepp Forcher trifft Gustav Kuhn, Gründer der Tiroler Festspiele. In ruhiger Berglandschaft zwischen Zahmem Kaiser und Voralpen entsteht ein stimmungsvoller Rahmen für Musik und Gesang. Regie: Kurt Liewehr Moderation: Sepp Forcher Bildquelle: ORF/Landesstudio Salzburg/Hiroshi Ebihara
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