Klingendes Österreich: Im Reich der steinernen Riesen - DolomitenJetzt kostenlos streamen
Klingendes Österreich
Folge 372: Klingendes Österreich: Im Reich der steinernen Riesen - Dolomiten
60 Min.Folge vom 29.04.2026
Wer glaubt, in den Dolomiten gäbe es nichts Neues zu entdecken, irrt: Die Vielfalt der steinernen Riesen eröffnet immer wieder überraschende Perspektiven. Abseits bekannter Gipfel offenbaren Orte wie Villnößtal, Geislergruppe, Seiseralm, Schlern und das ladinische Bergland ihre stille Schönheit. Auch Plätzwiesen oder das von Clemens Holzmeister entworfene Hotel Drei Zinnen zeigen die Dolomiten aus ungewohntem Blickwinkel. Bildquelle: ORF/Wolfram Kainz
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