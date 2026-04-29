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Klingendes Österreich

Klingendes Österreich: Im Reich der steinernen Riesen - Dolomiten

ORF IIIStaffel 1Folge 372vom 29.04.2026
Klingendes Österreich: Im Reich der steinernen Riesen - Dolomiten

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Klingendes Österreich

Folge 372: Klingendes Österreich: Im Reich der steinernen Riesen - Dolomiten

60 Min.Folge vom 29.04.2026

Wer glaubt, in den Dolomiten gäbe es nichts Neues zu entdecken, irrt: Die Vielfalt der steinernen Riesen eröffnet immer wieder überraschende Perspektiven. Abseits bekannter Gipfel offenbaren Orte wie Villnößtal, Geislergruppe, Seiseralm, Schlern und das ladinische Bergland ihre stille Schönheit. Auch Plätzwiesen oder das von Clemens Holzmeister entworfene Hotel Drei Zinnen zeigen die Dolomiten aus ungewohntem Blickwinkel. Bildquelle: ORF/Wolfram Kainz

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