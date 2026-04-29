Klingendes Österreich: "Ritterland" Pusterwald-Judenburg-FriesachJetzt kostenlos streamen
Klingendes Österreich
Folge 373: Klingendes Österreich: "Ritterland" Pusterwald-Judenburg-Friesach
60 Min.Folge vom 29.04.2026
Alte Mauern, Schlösser, Kirchen, schöne Landschaften, stille Seen und viel Mittelalter in Judenburg und Friesach verspricht die 171. Sendung "Klingendes Österreich" zwischen den Rottenmanner Tauern und den Seetaler Alpen, die von den Mitwirkenden Summa Summarum Steirisch, Eberhard Kummer, Trachtenmusikkapelle Reifling, Chilli da Mur, Hausmusik Fössl, MGV Weisskirchen, Müller Diandl'n mit Matthias und der Volksmusik Asprian musikalisch und gesanglich veredelt wird. Durch die Sendung führt Sepp Forcher. Bildquelle: ORF/Anton Wieser
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