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Klingendes Österreich

Klingendes Österreich: "Ritterland" Pusterwald-Judenburg-Friesach

ORF IIIStaffel 1Folge 373vom 29.04.2026
Klingendes Österreich: "Ritterland" Pusterwald-Judenburg-Friesach

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Klingendes Österreich

Folge 373: Klingendes Österreich: "Ritterland" Pusterwald-Judenburg-Friesach

60 Min.Folge vom 29.04.2026

Alte Mauern, Schlösser, Kirchen, schöne Landschaften, stille Seen und viel Mittelalter in Judenburg und Friesach verspricht die 171. Sendung "Klingendes Österreich" zwischen den Rottenmanner Tauern und den Seetaler Alpen, die von den Mitwirkenden Summa Summarum Steirisch, Eberhard Kummer, Trachtenmusikkapelle Reifling, Chilli da Mur, Hausmusik Fössl, MGV Weisskirchen, Müller Diandl'n mit Matthias und der Volksmusik Asprian musikalisch und gesanglich veredelt wird. Durch die Sendung führt Sepp Forcher. Bildquelle: ORF/Anton Wieser

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