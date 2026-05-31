Klingendes Österreich: "Bergwelt zwischen Patscherkofel, Lizum und Zillertal"Jetzt kostenlos streamen
Klingendes Österreich
Folge 374: Klingendes Österreich: "Bergwelt zwischen Patscherkofel, Lizum und Zillertal"
60 Min.Folge vom 31.05.2026
Obwohl prominente Berge, wie der Patscherkofel, Glungezer und das Kellerjoch dazugehören, sind die Tuxer Voralpen als Gesamtheit gesehen doch weitgehend unbekannt. Die Berggruppe wird vom Wipp- und dem Zillertal eingerahmt. Einige höhere Gebirgsgipfel, wie zum Beispiel der Lizumer Reckner erreichen Höhen von fast 2.900 Meter. Bildquelle: ORF/Anton Wieser
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klingendes Österreich
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 3