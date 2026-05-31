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Klingendes Österreich

Klingendes Österreich: "Bergwelt zwischen Patscherkofel, Lizum und Zillertal"

ORF IIIStaffel 1Folge 374vom 31.05.2026
Klingendes Österreich: "Bergwelt zwischen Patscherkofel, Lizum und Zillertal"

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Folge 374: Klingendes Österreich: "Bergwelt zwischen Patscherkofel, Lizum und Zillertal"

60 Min.Folge vom 31.05.2026

Obwohl prominente Berge, wie der Patscherkofel, Glungezer und das Kellerjoch dazugehören, sind die Tuxer Voralpen als Gesamtheit gesehen doch weitgehend unbekannt. Die Berggruppe wird vom Wipp- und dem Zillertal eingerahmt. Einige höhere Gebirgsgipfel, wie zum Beispiel der Lizumer Reckner erreichen Höhen von fast 2.900 Meter. Bildquelle: ORF/Anton Wieser

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