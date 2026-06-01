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Klingendes Österreich
Folge 376: Klingendes Österreich: Das Hausruckviertel - Zwischen Schwanenstadt und Peuerbach
59 Min.Folge vom 01.06.2026
Die Schritte, mit denen sich die 134. Sendung "Klingendes Österreich" dem Hausruckviertel zwischen Schwanenstadt und Peuerbach nähert, sind bedächtiger Natur. Einer oberösterreichischen Landschaft entsprechend, deren Reize und Besonderheiten sich erst bei genauerem Hinsehen offenbaren. Es ist Liebe auf den zweiten Blick, die sich nach und nach in echte Zuneigung wandelt. Schritt für Schritt geht es in dieser Sendung vom betriebsamen Schwanenstadt aus über Gaspoltshofen, Schloß Aistersheim, Grieskirchen mit den Schlössern Parz und Tollet zum stolzen Adamhumergut bei Waizenkirchen. Bildquelle: ORF/Wolfram Kainz
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