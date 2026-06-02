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Klingendes Österreich

Klingendes Österreich: "Im Pustertal" - Von der Lienzer Klause in Osttirol zum Pragser Wildsee in Südtirol

ORF IIIStaffel 1Folge 377vom 02.06.2026
Klingendes Österreich: "Im Pustertal" - Von der Lienzer Klause in Osttirol zum Pragser Wildsee in Südtirol

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Folge 377: Klingendes Österreich: "Im Pustertal" - Von der Lienzer Klause in Osttirol zum Pragser Wildsee in Südtirol

62 Min.Folge vom 02.06.2026

Zwei Flüsse prägen das Pustertal: Die Drau und die Rienz. Unsere Wanderung beginnt in Osttirol bei der Lienzer Klause und führt dann, im ständigen Wechsel zwischen Berg und Tal, über Anras, Thal, Abfaltern und Tessenberg nach Sillian. In der Grenzregion der karnischen Alpen bei der Klammbachalm betreten wir dann Südtiroler Boden. Der Kinigerhof in Sexten, das kulturvolle Innichen, Toblach und Niederdorf sind unsere Haltepunkte im von den Dolomiten beherrschten Hochpustertal. Der weitgerühmte und vielbesuchte Pragser Wildsee verschönert den Schluss unseres Ausflugs, zu dessen Veredelung Musik- und Gesangsgruppen in dankenswerter Weise beitragen. Bildquelle: Anton Wieser/ORF

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