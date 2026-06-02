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Klingendes Österreich

Klingendes Österreich: "Der weite Bogen" - Vom Joglland über die Bucklige Welt

ORF IIIStaffel 1Folge 378vom 02.06.2026
Klingendes Österreich: "Der weite Bogen" - Vom Joglland über die Bucklige Welt

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Klingendes Österreich

Folge 378: Klingendes Österreich: "Der weite Bogen" - Vom Joglland über die Bucklige Welt

60 Min.Folge vom 02.06.2026

Der "weite Bogen" erstreckt sich vom steirischen Joglland über die "Bucklige Welt" in Niederösterreich bis in das Burgenland und erreicht seinen Endpunkt in der steirischen Stadt Fürstenfeld. Der kulturelle Reichtum des Jogllandes wird am eindrucksvollsten in Vorau sichtbar: Das Augustiner Chorherrenstift und gleich daneben das Freilichtmuseum lassen die unschätzbar hohen Werte der kirchlichen und der bäuerlichen Kulturtradition erkennen. Die Weinberge von Harmannsdorf, Eisenberg und Winten säumen den weiteren Weg des "Klingenden Österreich", der über Maria Weinberg und Güssing schließlich nach Fürstenfeld führt. Bildquelle: ORF/Anton Wieser

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