Klingendes Österreich: "Der weite Bogen" - Vom Joglland über die Bucklige WeltJetzt kostenlos streamen
Klingendes Österreich
Folge 378: Klingendes Österreich: "Der weite Bogen" - Vom Joglland über die Bucklige Welt
Der "weite Bogen" erstreckt sich vom steirischen Joglland über die "Bucklige Welt" in Niederösterreich bis in das Burgenland und erreicht seinen Endpunkt in der steirischen Stadt Fürstenfeld. Der kulturelle Reichtum des Jogllandes wird am eindrucksvollsten in Vorau sichtbar: Das Augustiner Chorherrenstift und gleich daneben das Freilichtmuseum lassen die unschätzbar hohen Werte der kirchlichen und der bäuerlichen Kulturtradition erkennen. Die Weinberge von Harmannsdorf, Eisenberg und Winten säumen den weiteren Weg des "Klingenden Österreich", der über Maria Weinberg und Güssing schließlich nach Fürstenfeld führt. Bildquelle: ORF/Anton Wieser
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