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Klingendes Österreich

"Wild und schön" - Von der wilden Gerlos in die Wildschönau

ORF IIIStaffel 1Folge 379vom 07.06.2026
"Wild und schön" - Von der wilden Gerlos in die Wildschönau

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Folge 379: "Wild und schön" - Von der wilden Gerlos in die Wildschönau

60 Min.Folge vom 07.06.2026

Wildgerlostal, Wilde Krimml, Wildschönau: treffender kann diese Berglandschaft wohl nicht charakterisiert werden. Schäumende Bäche, Hochmoore, urwüchsige Almhütten und die im Gemeindegebiet von Gerlos liegenden Bergtäler – Schönach, Wimmer, Schwarzach und Krummbach – zeigen die romantische Schönheit dieser unverwechselbaren und oft einsamen Almböden. Wildschönau beeindruckt durch die edlen, alten Bauernhöfe, das in 1150 Meter Höhe liegende Tierbach und die Antonius Kapelle in Oberau. Sepp Forcher zeigt uns den Erlebnisreichtum dieser Bergbauernlandschaft in Verbindung mit der guten alten Volksmusik. Bildquelle: ORF/Anton Wieser

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