"Unendliche Vielfalt" Von Deutschlandsberg zu den Steiner AlpenJetzt kostenlos streamen
Klingendes Österreich
Folge 380: "Unendliche Vielfalt" Von Deutschlandsberg zu den Steiner Alpen
In dieser Sendung zeigt Sepp Forcher die Vielfalt zwischen Deutschlandsberg und den Steiner Alpen. Von der Burg Deutschlandsberg über Schloss Hollenegg bis zum fast tausend Jahre alten Stift Paul mit seiner großartigen Europa-Ausstellung mit vielen weltweit einmaligen Kunstschätzen. St. Margarethen, das Werner-Berg-Museum in Bleiburg, Eberndorf und die Seenwelt um den Klopeinersee sind Glanzpunkte auf dem Weg in die südlichste Gemeinde Österreichs: Bad Eisenkappel. Der herrliche Talschluss der Logarska Dolina in Slowenien, das Bergkirchlein Sveti Duh hoch über dem Tal der Sann und die mächtigen Gipfel der Steiner Alpen bilden den Höhepunkt. Bildquelle: ORF/Anton Wieser
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