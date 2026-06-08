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Klingendes Österreich

"Unendliche Vielfalt" Von Deutschlandsberg zu den Steiner Alpen

ORF IIIStaffel 1Folge 380vom 08.06.2026
"Unendliche Vielfalt" Von Deutschlandsberg zu den Steiner Alpen

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Folge 380: "Unendliche Vielfalt" Von Deutschlandsberg zu den Steiner Alpen

60 Min.Folge vom 08.06.2026

In dieser Sendung zeigt Sepp Forcher die Vielfalt zwischen Deutschlandsberg und den Steiner Alpen. Von der Burg Deutschlandsberg über Schloss Hollenegg bis zum fast tausend Jahre alten Stift Paul mit seiner großartigen Europa-Ausstellung mit vielen weltweit einmaligen Kunstschätzen. St. Margarethen, das Werner-Berg-Museum in Bleiburg, Eberndorf und die Seenwelt um den Klopeinersee sind Glanzpunkte auf dem Weg in die südlichste Gemeinde Österreichs: Bad Eisenkappel. Der herrliche Talschluss der Logarska Dolina in Slowenien, das Bergkirchlein Sveti Duh hoch über dem Tal der Sann und die mächtigen Gipfel der Steiner Alpen bilden den Höhepunkt. Bildquelle: ORF/Anton Wieser

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