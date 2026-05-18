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Klingendes Österreich

Klingendes Österreich: Der goldene Rahmen - Bozen und seine Umgebung

ORF IIIStaffel 1Folge 382vom 18.05.2026
Klingendes Österreich: Der goldene Rahmen - Bozen und seine Umgebung

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Klingendes Österreich

Folge 382: Klingendes Österreich: Der goldene Rahmen - Bozen und seine Umgebung

60 Min.Folge vom 18.05.2026

Bozen, die Hauptstadt Südtirols, bildet den Ausgangspunkt der 143. Ausgabe von „Klingendes Österreich“. Im Mittelpunkt stehen die Stadt und ihre nähere Umgebung. Auf seiner Wanderung rund um Bozen wird Sepp Forcher von zahlreichen Südtiroler Musikantinnen und Musikanten begleitet, darunter die Blasmusikkapelle Oberbozen, die Brüder Unterhofer, die Wangener Musikanten, der Singkreis Runkelstein, die Geschwister Thaler, der Durnholzer Viergesang, die Überetscher Stubenmusig, der Radlmoser Dreigesang und die Paulsner Wesenbläser. Bildquelle: ORF/ORF/Wolfram Kainz

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