Klingendes Österreich: Der goldene Rahmen - Bozen und seine UmgebungJetzt kostenlos streamen
Klingendes Österreich
Folge 382: Klingendes Österreich: Der goldene Rahmen - Bozen und seine Umgebung
60 Min.Folge vom 18.05.2026
Bozen, die Hauptstadt Südtirols, bildet den Ausgangspunkt der 143. Ausgabe von „Klingendes Österreich“. Im Mittelpunkt stehen die Stadt und ihre nähere Umgebung. Auf seiner Wanderung rund um Bozen wird Sepp Forcher von zahlreichen Südtiroler Musikantinnen und Musikanten begleitet, darunter die Blasmusikkapelle Oberbozen, die Brüder Unterhofer, die Wangener Musikanten, der Singkreis Runkelstein, die Geschwister Thaler, der Durnholzer Viergesang, die Überetscher Stubenmusig, der Radlmoser Dreigesang und die Paulsner Wesenbläser. Bildquelle: ORF/ORF/Wolfram Kainz
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klingendes Österreich
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 3