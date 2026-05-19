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Klingendes Österreich

Klingendes Österreich: "Schöne Almen in Vorarlberg" - In der Heimat des Bergkäses

ORF IIIStaffel 1Folge 383vom 19.05.2026
Klingendes Österreich: "Schöne Almen in Vorarlberg" - In der Heimat des Bergkäses

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Folge 383: Klingendes Österreich: "Schöne Almen in Vorarlberg" - In der Heimat des Bergkäses

60 Min.Folge vom 19.05.2026

Im Großen Walsertal und im Bregenzerwald wird sich auf eine musikalische Reise durch die Vorarlberger Alpen begeben. Vor der eindrucksvollen Bergkulisse besucht Sepp Forcher Almen, Alphütten und traditionelle Kulturlandschaften. Neben Volksmusikgruppen stehen die Erzeugung des Bergkäses, die charakteristischen Bregenzerwälder Häuser zwischen Au und Schoppernau sowie die markanten Gipfel der alpinen Landschaft im Mittelpunkt der Sendung. Bildquelle: ORF/Anton Wieser/

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