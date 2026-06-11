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Klingendes Österreich

Klingendes Österreich: "Vom Kirchenberg zum Weinberg" - Ein steirischer Umweg

ORF IIIStaffel 1Folge 384vom 11.06.2026
Klingendes Österreich: "Vom Kirchenberg zum Weinberg" - Ein steirischer Umweg

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Folge 384: Klingendes Österreich: "Vom Kirchenberg zum Weinberg" - Ein steirischer Umweg

60 Min.Folge vom 11.06.2026

Auf einem außergewöhnlichen Umweg durch die Steiermark entdeckt Sepp Forcher verborgene Kulturschätze, bewegende Geschichten und eindrucksvolle Klänge. Von alten Wallfahrtsorten über geheimnisvolle Maschinen bis zu majestätischen Weinbergen – diese musikalische Reise voller Herz, Landschaft und Überraschungen lädt zum Staunen und Genießen ein. Bildquelle: ORF/Anton Wieser

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