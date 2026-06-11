Klingendes Österreich: "Vom Kirchenberg zum Weinberg" - Ein steirischer UmwegJetzt kostenlos streamen
Klingendes Österreich
Folge 384: Klingendes Österreich: "Vom Kirchenberg zum Weinberg" - Ein steirischer Umweg
60 Min.Folge vom 11.06.2026
Auf einem außergewöhnlichen Umweg durch die Steiermark entdeckt Sepp Forcher verborgene Kulturschätze, bewegende Geschichten und eindrucksvolle Klänge. Von alten Wallfahrtsorten über geheimnisvolle Maschinen bis zu majestätischen Weinbergen – diese musikalische Reise voller Herz, Landschaft und Überraschungen lädt zum Staunen und Genießen ein. Bildquelle: ORF/Anton Wieser
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