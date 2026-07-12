Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klingendes Österreich

Klingendes Österreich: Ein Weg nach Österreich - Von Passau nach Ostarrichi

ORF IIIStaffel 1Folge 385vom 12.07.2026
Klingendes Österreich: Ein Weg nach Österreich - Von Passau nach Ostarrichi

Klingendes Österreich: Ein Weg nach Österreich - Von Passau nach OstarrichiJetzt kostenlos streamen

Klingendes Österreich

Folge 385: Klingendes Österreich: Ein Weg nach Österreich - Von Passau nach Ostarrichi

60 Min.Folge vom 12.07.2026

Von der Dreiflüssestadt Passau bis ins Mostviertel: Sepp Forcher entdeckt besondere Orte entlang der Donau. Die Reise führt zu prachtvollen Kirchen, alten Klöstern, traditionsreichen Handwerken und regionalen Besonderheiten. Musik und Landschaft begleiten den Weg durch Ober- und Niederösterreich bis zum Ziel in Neuhofen an der Ybbs. Bildquelle: ORF/Landesstudio Salzburg/Hiroshi Ebihara

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Klingendes Österreich
ORF III
Klingendes Österreich

Klingendes Österreich

Alle 1 Staffeln und Folgen