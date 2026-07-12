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Klingendes Österreich
Folge 385: Klingendes Österreich: Ein Weg nach Österreich - Von Passau nach Ostarrichi
60 Min.Folge vom 12.07.2026
Von der Dreiflüssestadt Passau bis ins Mostviertel: Sepp Forcher entdeckt besondere Orte entlang der Donau. Die Reise führt zu prachtvollen Kirchen, alten Klöstern, traditionsreichen Handwerken und regionalen Besonderheiten. Musik und Landschaft begleiten den Weg durch Ober- und Niederösterreich bis zum Ziel in Neuhofen an der Ybbs. Bildquelle: ORF/Landesstudio Salzburg/Hiroshi Ebihara
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Klingendes Österreich
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