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Klingendes Österreich
Folge 386: Klingendes Österreich: Vom großen Werk zum großen Berg - Steyrermühl, Gmunden, Traunstein
60 Min.Folge vom 12.07.2026
Eine Reise zwischen Industriegeschichte und Kulturlandschaft: Im Papiermachermuseum Laakirchen erzählt die ehemalige Papierfabrik Steyrermühl von den Anfängen der Papierproduktion bis zur modernen Fertigung. Die Route führt weiter durch die Landschaft rund um Traunsee, Hongar, Gampern und Traunstein – zu historischen Orten, regionaler Musik und lebendigen Traditionen. Bildquelle: ORF/Landesstudio Salzburg/Hiroshi Ebihara
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