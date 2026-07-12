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Klingendes Österreich

Klingendes Österreich: Vom großen Werk zum großen Berg - Steyrermühl, Gmunden, Traunstein

ORF IIIStaffel 1Folge 386vom 12.07.2026
Klingendes Österreich: Vom großen Werk zum großen Berg - Steyrermühl, Gmunden, Traunstein

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Klingendes Österreich

Folge 386: Klingendes Österreich: Vom großen Werk zum großen Berg - Steyrermühl, Gmunden, Traunstein

60 Min.Folge vom 12.07.2026

Eine Reise zwischen Industriegeschichte und Kulturlandschaft: Im Papiermachermuseum Laakirchen erzählt die ehemalige Papierfabrik Steyrermühl von den Anfängen der Papierproduktion bis zur modernen Fertigung. Die Route führt weiter durch die Landschaft rund um Traunsee, Hongar, Gampern und Traunstein – zu historischen Orten, regionaler Musik und lebendigen Traditionen. Bildquelle: ORF/Landesstudio Salzburg/Hiroshi Ebihara

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