Klingendes Österreich: Die Pala - Dolomitenberge im Alten ÖsterreichJetzt kostenlos streamen
Klingendes Österreich
Folge 387: Klingendes Österreich: Die Pala - Dolomitenberge im Alten Österreich
59 Min.Folge vom 12.07.2026
Die imposanten Gipfel der Palagruppe in den Dolomiten bilden den Höhepunkt dieser Reise. Der Weg dorthin führt von Auer im Südtiroler Unterland über historische Orte und besondere Landschaften: vorbei an Castelfeder, Montan und San Lugano bis ins Fleimstal mit Cavalese und Predazzo. Geologische Besonderheiten, alte Kultplätze und eindrucksvolle Bergwelten begleiten die Route bis zum Rollepass und den Gipfeln der Palagruppe. Bildquelle: ORF/Landesstudio Salzburg
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