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Klingendes Österreich
Folge 388: Klingendes Österreich: Berge im Süden - Magdalensberg, Karawanken, Koschuta
60 Min.Folge vom 13.07.2026
Zwischen den heiligen Bergen des Vierbergelaufs und den Karawanken liegt Kärnten – ein Land voller Geschichte, Natur und Musik. Sepp Forcher führt durch St. Veit an der Glan, vorbei an Burgen, Seen und dem Magdalensberg bis in den Süden des Landes. Höhepunkte sind musikalische Begegnungen mit Kärntner und slowenischen Chören sowie der Besuch der sagenumwobenen Rosilienhöhle am Hemmaberg. Bildquelle: ORF
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