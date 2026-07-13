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Klingendes Österreich

Klingendes Österreich: Berge im Süden - Magdalensberg, Karawanken, Koschuta

ORF IIIStaffel 1Folge 388vom 13.07.2026
Klingendes Österreich: Berge im Süden - Magdalensberg, Karawanken, Koschuta

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Folge 388: Klingendes Österreich: Berge im Süden - Magdalensberg, Karawanken, Koschuta

60 Min.Folge vom 13.07.2026

Zwischen den heiligen Bergen des Vierbergelaufs und den Karawanken liegt Kärnten – ein Land voller Geschichte, Natur und Musik. Sepp Forcher führt durch St. Veit an der Glan, vorbei an Burgen, Seen und dem Magdalensberg bis in den Süden des Landes. Höhepunkte sind musikalische Begegnungen mit Kärntner und slowenischen Chören sowie der Besuch der sagenumwobenen Rosilienhöhle am Hemmaberg. Bildquelle: ORF

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