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Klingendes Österreich
Folge 389: Klingendes Österreich: Wasserwunder - vom Großglockner nach Hellbrunn
59 Min.Folge vom 13.07.2026
Wasser in all seinen Formen steht im Mittelpunkt dieser musikalischen Reise mit Sepp Forcher. Vom Gletscher am Großglockner über tosende Wasserfälle und geheimnisvolle Klammen bis zu den Wasserspielen von Schloss Hellbrunn führt der Weg durch eindrucksvolle Landschaften. Eine Entdeckungsreise zu den schönsten Wasserplätzen Salzburgs. Bildquelle: ORF/Wolfram Kainz
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