Klingendes Österreich: KeltenweltJetzt kostenlos streamen
Klingendes Österreich
Folge 390: Klingendes Österreich: Keltenwelt
62 Min.Folge vom 13.07.2026
Die Schnabelkanne vom Dürrnberg führt Sepp Forcher auf die Spuren der Kelten. Zwischen Hallein, Golling und Werfen verbindet die Reise uralte Kultur mit beeindruckender Natur: vom Nikolausberg über den Pass Lueg bis zur Eisriesenwelt. Bildquelle: ORF/Landesstudio Salzburg
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