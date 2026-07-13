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Klingendes Österreich

Klingendes Österreich: Keltenwelt

ORF IIIStaffel 1Folge 390vom 13.07.2026
Klingendes Österreich: Keltenwelt

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Klingendes Österreich

Folge 390: Klingendes Österreich: Keltenwelt

62 Min.Folge vom 13.07.2026

Die Schnabelkanne vom Dürrnberg führt Sepp Forcher auf die Spuren der Kelten. Zwischen Hallein, Golling und Werfen verbindet die Reise uralte Kultur mit beeindruckender Natur: vom Nikolausberg über den Pass Lueg bis zur Eisriesenwelt. Bildquelle: ORF/Landesstudio Salzburg

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