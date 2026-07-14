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Klingendes Österreich

Klingendes Österreich: Des Staunes wert - Neben der Donau in Niederösterreich

ORF IIIStaffel 1Folge 391vom 14.07.2026
Klingendes Österreich: Des Staunes wert - Neben der Donau in Niederösterreich

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Klingendes Österreich

Folge 391: Klingendes Österreich: Des Staunes wert - Neben der Donau in Niederösterreich

60 Min.Folge vom 14.07.2026

Die Wachau ist weltberühmt für ihre einzigartige Landschaft, den Donaustrom, Marillenblüte, Weinlese und Heurigenromantik. Doch Sepp Forcher blickte hinter die bekannten Prachtkulissen und entdeckte zwischen Melk und Korneuburg besondere Orte und überraschende Einblicke. Von Schönbühel über Aggstein und Maria Langegg bis Krems, Ruppersthal und Burg Kreuzenstein zeigte er die vielfältigen Seiten der Region am rechten und linken Donauufer. Bildquelle: ORF/Wolfram Kainz

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