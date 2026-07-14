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Klingendes Österreich
Folge 391: Klingendes Österreich: Des Staunes wert - Neben der Donau in Niederösterreich
60 Min.Folge vom 14.07.2026
Die Wachau ist weltberühmt für ihre einzigartige Landschaft, den Donaustrom, Marillenblüte, Weinlese und Heurigenromantik. Doch Sepp Forcher blickte hinter die bekannten Prachtkulissen und entdeckte zwischen Melk und Korneuburg besondere Orte und überraschende Einblicke. Von Schönbühel über Aggstein und Maria Langegg bis Krems, Ruppersthal und Burg Kreuzenstein zeigte er die vielfältigen Seiten der Region am rechten und linken Donauufer. Bildquelle: ORF/Wolfram Kainz
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