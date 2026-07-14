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Klingendes Österreich

Klingendes Österreich: Auf alten Pfaden - Vom Kaiserwinkel zum Chiemsee

ORF IIIStaffel 1Folge 392vom 14.07.2026
Klingendes Österreich: Auf alten Pfaden - Vom Kaiserwinkel zum Chiemsee

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Klingendes Österreich

Folge 392: Klingendes Österreich: Auf alten Pfaden - Vom Kaiserwinkel zum Chiemsee

59 Min.Folge vom 14.07.2026

Zwischen dem Wilden Kaiser in Tirol und dem Chiemsee in Oberbayern entdeckte Sepp Forcher in der 106. Ausgabe von „Klingendes Österreich“ eine Landschaft voller besonderer Orte und musikalischer Schätze. Von Schwendt, Walchsee und Kössen im Kaiserwinkel führte die Reise über alte Säumerwege nach Klobenstein, zur Streichenkapelle, weiter nach Raiten, Klaus, zur Kampenwand und schließlich nach Aschau, wo die Musikkapelle für einen weiteren Höhepunkt sorgte. Bildquelle: ORF

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