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Klingendes Österreich
Folge 392: Klingendes Österreich: Auf alten Pfaden - Vom Kaiserwinkel zum Chiemsee
59 Min.Folge vom 14.07.2026
Zwischen dem Wilden Kaiser in Tirol und dem Chiemsee in Oberbayern entdeckte Sepp Forcher in der 106. Ausgabe von „Klingendes Österreich“ eine Landschaft voller besonderer Orte und musikalischer Schätze. Von Schwendt, Walchsee und Kössen im Kaiserwinkel führte die Reise über alte Säumerwege nach Klobenstein, zur Streichenkapelle, weiter nach Raiten, Klaus, zur Kampenwand und schließlich nach Aschau, wo die Musikkapelle für einen weiteren Höhepunkt sorgte. Bildquelle: ORF
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