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Klingendes Österreich

Klingendes Österreich: Ein Herzstück der Ostalpen - Das Ahrntal

ORF IIIStaffel 1Folge 393vom 14.07.2026
Klingendes Österreich: Ein Herzstück der Ostalpen - Das Ahrntal

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Klingendes Österreich

Folge 393: Klingendes Österreich: Ein Herzstück der Ostalpen - Das Ahrntal

59 Min.Folge vom 14.07.2026

Sepp Forcher präsentierte in dieser Folge von "Klingendes Österreich" die beeindruckende Bergwelt der Rieserfernergruppe, der Dreiherrenspitze und der Zillertaler Alpen. Ein kleines Tal, eine große Landschaft: Das Tauferer-Ahrntal in Südtirol gilt als Herzstück der Ostalpen. Fruchtbare Talböden, steile Hänge mit Bergbauernhöfen, Burgen, Kirchen, Wasserfälle und die hohen Gipfel prägen die besondere Schönheit dieser Region. Bildquelle: ORF/Landesstudio Salzburg/Wolfram Kainz

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