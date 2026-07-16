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Klingendes Österreich
Folge 394: Klingendes Österreich: Nationalpark Nockberge - Im sanften Hochgebirge
52 Min.Folge vom 16.07.2026
Sepp Forcher zeigte die schönsten Plätze Salzburgs: Vom Dom führte die musikalische Reise über Residenz, Mönchsberg, Müllner Kirche, Haus der Natur, Rathaus und Festspielhaus zur Festung Hohensalzburg, zum Stift Nonnberg und zur Basilika Maria Plain. Auch die Nockberge mit stimmungsvollen Landschaftsaufnahmen und Musikgruppen waren Teil der Sendung. Bildquelle: ORF/Milenko Badzic
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