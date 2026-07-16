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Klingendes Österreich

Klingendes Österreich: Nationalpark Nockberge - Im sanften Hochgebirge

ORF IIIStaffel 1Folge 394vom 16.07.2026
Klingendes Österreich: Nationalpark Nockberge - Im sanften Hochgebirge

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Folge 394: Klingendes Österreich: Nationalpark Nockberge - Im sanften Hochgebirge

52 Min.Folge vom 16.07.2026

Sepp Forcher zeigte die schönsten Plätze Salzburgs: Vom Dom führte die musikalische Reise über Residenz, Mönchsberg, Müllner Kirche, Haus der Natur, Rathaus und Festspielhaus zur Festung Hohensalzburg, zum Stift Nonnberg und zur Basilika Maria Plain. Auch die Nockberge mit stimmungsvollen Landschaftsaufnahmen und Musikgruppen waren Teil der Sendung. Bildquelle: ORF/Milenko Badzic

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