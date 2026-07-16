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Klingendes Österreich

Klingendes Österreich: Das große Land - Zwischen Riesenrad und Kellergassen

ORF IIIStaffel 1Folge 395vom 16.07.2026
Klingendes Österreich: Das große Land - Zwischen Riesenrad und Kellergassen

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Klingendes Österreich

Folge 395: Klingendes Österreich: Das große Land - Zwischen Riesenrad und Kellergassen

61 Min.Folge vom 16.07.2026

Die 173. Ausgabe von „Klingendes Österreich“ führt durch Wien und Niederösterreich – von historischen Prachtbauten bis zu malerischen Landschaften. Vom Palais Niederösterreich über die Jugendstilkirche am Steinhof und den Blick vom Leopoldsberg bis zum Schlosspark Grafenegg spannt sich ein musikalischer Bilderbogen. Barocke Eleganz, lebendige Kultur und gemütliche Kellergassen machen die Reise durch das „große Land“ unvergesslich. Bildquelle: ORF/Anton Wieser

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