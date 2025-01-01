Klinik am Südring - Die Familienhelfer
Folge 31: Schwesternliebe
23 Min.Ab 12
Die 15-jährige Lea wird mit höllischen Bauchschmerzen in die Klinik gebracht. Sie hat einen metallischen Fremdkörper verschluckt, der entfernt werden muss - und sie tut es nochmal! Es ist die Hilfe einer Therapeutin gefragt. - Und: Der achtjährige Luis hat seit einigen Wochen wiederkehrendes Fieber. Nach mehrmaligen Besuchen des Landarztes und keiner konstanten Besserung wird ein Familienhelfer hinzugezogen. Liegt es wirklich nur an der Aufregung vor einer Judoprüfung?
Weitere Folgen in Staffel 1
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1