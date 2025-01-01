Klinik am Südring - Die Familienhelfer
Folge 43: Das Kakaomonster
23 Min.Ab 12
Baby Emma bekommt seit kurzem das Fläschchen und nimmt nicht mehr so zu, wie sie es sollte. Zur selben Zeit dreht ihr sechsjähriger Bruder Ben auf und kann kaum gebändigt werden.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring - Die Familienhelfer
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1