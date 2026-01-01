Klinik am Südring - Die Familienhelfer
Folge 75: Kino des Grauens
23 Min.Ab 12
Ein Jugendlicher erleidet im Kino einen Zusammenbruch mit akuter Atemnot. Steckt ein allergischer Schock dahinter oder lässt sich die Ursache dafür im dunklen Kinosaal selbst finden?
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
12
